Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарицкий: «Аталанта» весь матч творила с «Байером», Миранчук не подходил в такую систему

Зарицкий: «Аталанта» весь матч творила с «Байером», Миранчук не подходил в такую систему
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский и российский футболист Михаил Зарицкий высказался по итогам финала Лиги Европы, в котором сыграли «Аталанта» и «Байер» (3:0).

«Я смотрел весь матч финала Лиги Европы и ужасно удивился прессингу, который показала «Аталанта». За этот год такого прессинга я вряд ли где видел. Честно говоря, после первых пяти минут я был уверен, что «Аталанта» выиграет, они вообще ничего не давали сделать «Байеру». Все сильные стороны Леверкузена были нейтрализованы.

Если говорить об отсутствии Миранчука на поле, то у «Аталанты» так всё налажено. Может быть, под такую систему в этом матче он не подходил. Потому что футболисты «Аталанты» вчера творили на поле весь матч, а не только первые полчаса», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Булыкин: победа «Аталанты» стала неожиданностью, но у «Байера» ничего не получилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android