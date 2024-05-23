Зарицкий: «Аталанта» весь матч творила с «Байером», Миранчук не подходил в такую систему

Бывший советский и российский футболист Михаил Зарицкий высказался по итогам финала Лиги Европы, в котором сыграли «Аталанта» и «Байер» (3:0).

«Я смотрел весь матч финала Лиги Европы и ужасно удивился прессингу, который показала «Аталанта». За этот год такого прессинга я вряд ли где видел. Честно говоря, после первых пяти минут я был уверен, что «Аталанта» выиграет, они вообще ничего не давали сделать «Байеру». Все сильные стороны Леверкузена были нейтрализованы.

Если говорить об отсутствии Миранчука на поле, то у «Аталанты» так всё налажено. Может быть, под такую систему в этом матче он не подходил. Потому что футболисты «Аталанты» вчера творили на поле весь матч, а не только первые полчаса», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.