Просинечки: Шейдаев должен уйти из «Трабзонспора» и играть

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился мнением об игроках национальной команды полузащитнике Эмине Махмудове и нападающем Рамиле Шейдаеве.
«Шейдаев должен уйти из «Трабзонспора» и играть. Не знаю, отпустит его клуб или нет. Шейдаев имеет большой потенциал. Если он будет играть в Азербайджане, то все будут говорить, что он лучший форвард в лиге. К сожалению, в Суперлиге не играет. Но в сборной он показал себя хорошо. Также Дмитрий Назаров и Эмин Махмудов играют не постоянно. Для нас это проблема», ─ цитирует Просинечки Azerisport.
Летом 2016 года 20-летний воспитанник СДЮСШОР «Зенит» Шейдаев перешёл в «Трабзонспор», в составе которого принял участие лишь в трёх играх, забив один мяч. 24-летний воспитанник школы «Сатурна» Махмудов, с прошлого лета играющий за «Боавишту», за это время принял участие в семи матчах и забил один гол.