Лунёв: пока «Спартак» опережает «Зенит» в таблице, но в мае должно быть наоборот

Новичок «Зенита» голкипер Андрей Лунёв рассказал, когда первые услышал об интересе со стороны клуба из Санкт-Петербурга, а также поделился мнением о борьбе за чемпионство со «Спартаком».
«Когда впервые услышал об интересе «Зенита»? Сначала узнал об интересе со стороны «Рубина». Потом были варианты — «Краснодар» или «Зенит». «Уфа» в свою очередь тоже предложила новый контракт, но наш президент рассказал и о предложении петербургского клуба. Это произошло ближе к декабрю. По ходу сезона до зимней паузы не хотел принимать никаких решений.
Думаю, это понимание того, что теперь предстоит бороться за самые высокие места в таблице, придёт, когда начнутся официальные матчи. А пока хорошо, что идут сборы. Есть время привыкнуть к ребятам, к тактике, стилю игры «Зенита». Надо просто качественно делать своё дело, и всё будет хорошо.
Изучаю ли теперь более внимательно верхнюю часть таблицы? Уже смотрю только на две первые строчки. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот. Со стороны соперничество «Зенита» и «Спартака» не выглядело случайным. «Спартак» выдал результат, у «Зенита» он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве», — цитирует Лунёва пресс-служба клуба.
После 17 туров РФПЛ «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая «Спартаку» пять очков.