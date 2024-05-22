Хаби Алонсо прокомментировал решение Крооса завершить карьеру

Главный тренер «Байера» и экс-игрок «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо высказался о том, что 34-летний хавбек «сливочных» Тони Кроос принял решение завершить карьеру после Евро-2024…

«Я думаю, что он принял это решение в тот момент, когда почувствовал, что пришло время. Вот почему я испытываю уважение и восхищаюсь игроком, который ознаменовал собой целую эпоху.

Кроос – игрок, который был кумиром этого поколения и который покидает его на пике. Это вызывает ещё большее восхищение и уважение. Игрок, которого запомнят по его движениям, игровым качествам, конкурентоспособности и который сможет провести свои последние матчи на чемпионате Европы», – приводит слова Алонсо Marca.

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Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

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