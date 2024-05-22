Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсетях, к Почеттино уже давно присматривается «Манчестер Юнайтед», и теперь «красные дьяволы», вероятно, всерьёз рассмотрят возможность приглашения 52-летнего тренера. Впрочем, сначала руководству манкунианцев предстоит принять решение по Эрику тен Хагу – будущее нидерландца остаётся неопределённым.

Напомним, Маурисио Почеттино был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: