Глава Дагестана эмоционально отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на исторический выход махачкалинского «Динамо» в Российскую Премьер-лигу.

«Молодая дагестанская команда смогла сделать то, о чём несколько лет назад мы лишь мечтали. Дагестанский клуб, новой истории которого всего три года, в элите российского футбола! За каждым голом, за каждой победой, за каждым заработанным очком — упорство, трудолюбие и азарт. Ничего не давалось легко. Как и в любой команде, были проигрыши и травмы, но наши ребята никогда не сдавались.

Для Дагестана это, не побоюсь сказать, эпохальное событие. Не только «Динамо» поднимается на новый уровень, но и весь дагестанский футбол! Сильнейшие клубы страны и звёзды российского футбола будут приезжать в нашу республику, а наши ребята — расти, набираться опыта и укреплять свои позиции в высшем дивизионе.

Спасибо всем тем, кто подарил нам этот праздник! Президенту махачкалинского «Динамо» Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, чей опыт и профессионализм стоят у истоков возрождения клуба, Минспорта Дагестана — за постоянную поддержку и помощь. Каждому игроку, который выходил на поле в форме бело-голубых и выкладывался по максимуму. Каждому болельщику, который с трибуны поднимал дух любимой команды», — написал Меликов в своём телеграм-канале.