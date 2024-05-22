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Тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Аталантой»

Тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Аталантой»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с итальянской «Аталантой».

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, это разные вещи — провести финал как игрок и как тренер. Но я очень уверен в своих силах и в своей команде — они это сделают. Мы не проиграли в 51 игре, так что мои ребята знают, как адаптироваться к различным ситуациям. Это также относится и к финалу.

В последние пять лет «Аталанта» всегда опиралась на свои идеи. Они знают, чего хотят, и добиваются успеха в Италии и Европе. Но в Германии мы провели много игр с командами, которые играют одинаково. Завтра потребуются тактика, интеллект и менталитет», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальный матч Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой» состоится сегодня, 22 мая, начало — в 22:00 мск.

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