Флик отказался возглавить «Челси» – Плеттенберг

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик, вероятнее всего, не станет менеджером «Челси». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий специалист не заинтересован в предложении «Челси» возглавить лондонский клуб. 59-летний специалист сосредоточен на других проектах.

Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

Напомним, Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

Материалы по теме Стало известно условие, при котором Тухель может вернуться в «Челси»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: