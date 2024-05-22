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WhoScored объявил сборную сезона Бундеслиги, в которой всего один игрок «Байера»

Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона Бундеслиги.

Лучшим игроком года стал форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, получивший среднюю оценку 7,8. Отметим, в сборную попал всего один представитель непобедимого чемпионского «Байера» – испанец Алехандро Гримальдо.

Фото: Whoscored

Полностью символическая сборная сезона Бундеслиги по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Оливер Бауманн («Хоффенхайм», 6,9).

Защитники: Йозуа Киммих («Бавария», 7,1), Сепп ван ден Берг («Майнц», 7,0), Патрик Майнка («Хайденхайм», 7,0), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт», 7,3).

Полузащитники: Лерой Зане («Бавария», 7,7), Хави Симонс («РБ Лейпциг», 7,6), Джамал Мусиала («Бавария», 7,7), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,6).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария», 7,8), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,7).

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