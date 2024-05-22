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WhoScored объявил сборную сезона Бундеслиги, в которой всего один игрок «Байера»

WhoScored объявил сборную сезона Бундеслиги, в которой всего один игрок «Байера»
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Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона Бундеслиги.

Лучшим игроком года стал форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, получивший среднюю оценку 7,8. Отметим, в сборную попал всего один представитель непобедимого чемпионского «Байера» – испанец Алехандро Гримальдо.

Фото: Whoscored

Полностью символическая сборная сезона Бундеслиги по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Оливер Бауманн («Хоффенхайм», 6,9).

Защитники: Йозуа Киммих («Бавария», 7,1), Сепп ван ден Берг («Майнц», 7,0), Патрик Майнка («Хайденхайм», 7,0), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт», 7,3).

Полузащитники: Лерой Зане («Бавария», 7,7), Хави Симонс («РБ Лейпциг», 7,6), Джамал Мусиала («Бавария», 7,7), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,6).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария», 7,8), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,7).

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