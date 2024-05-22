Экс-игрок «Арсенала» раскритиковал руководство «Челси» за решение уволить Почеттино

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказал недовольство решением руководства лондонского «Челси» уволить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

«Не могу поверить, что он ушёл. Кто принимает эти решения? Как они собираются его заменить? Он только наладил игру команды – они закончили на шестом месте, попали в еврокубки. Это безумие. Я не могу поверить в то, что слышу», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, Маурисио Почеттино был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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