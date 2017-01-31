Агент Ломбертса: информация о предложении «Вест Бромвича» — неправда

Английский «Вест Бромвич Альбион» не делал предложения «Зениту» по поводу перехода защитника Николаса Ломбертса. Об этом заявил агент бельгийского футболиста Сантуш Верхлуст. Ранее издание The Sun сообщило, что «Вест Бромвич» предложил «Зениту» за 31-летнего Ломбертса £ 5 млн.
«Информация о предложении „Вест Бромвича“ — неправда. Пока всё находится на той же стадии, мы ждём решения „Зенита“. Определённые предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду», — сказал агент.
Ломбертс является игроком «Зенита» с 2007 года. В нынешнем сезоне он сыграл лишь в 12 матчах сине-бело-голубых.