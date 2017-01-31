Рангник: «РБ Лейпциг» нужны 20 равноценных игроков для выступлений в ЛЧ или в ЛЕ

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник считает, что команда со своим нынешним составом испытывала бы большие сложности на турнирах международного уровня. Рангник полагает, что «Лейпцигу» не мешало бы усилить состав новыми игроками, если команда завершит сезон успешно.
«Лейпцигу» нужны 20 равноценных игроков для выступлений в ЛЧ или в ЛЕ, если мы завоюем право на выступление на этих турнирах», — приводит слова Рангника Bild.
Новичок Бундеслиги с самого старта национального первенства не перестаёт удивлять: по итогам 18 туров команда Ральфа Хазенхюттля с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.