Каталонские СМИ требуют внедрения видеотехнологий для фиксации голов

Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Бетисом» (1:1) вызвал больший резонанс. Судьи, обслуживавшие игру, допустили грубую ошибку: на 78-й минуте нападающий игравших на выезде каталонцев Неймар при счёте 1:0 в пользу хозяев пробил по воротам. Мяч пересёк линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом взятие ворот не зафиксировали.
Каталонское интернет-издание Sport обращает внимание на то, что мяч пересёк линию ворот на 57 см, и настоятельно требует внедрения технологий, которые позволят при помощи видеоповторов во время матча точно определить, пересекает ли мяч линию ворот.