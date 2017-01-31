Панченко прибудет в расположение «Динамо» в ближайшие дни

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после контрольного матча с «Тоболом» (0:2) сообщил, что форвард Кирилл Панченко вскоре присоединится к команде.
«Сегодня Кирилл Панченко должен был сыграть 30 минут, но мы заранее знали, что он досрочно покинет сборы, и выпустили его на все 90 минут в матче с «Томью» вместо 60, то есть по объёму он выполнил всю программу. Вскоре он к нам присоединится и продолжит работу», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Панченко покинул сбор команды в Белеке за два дня до его окончания по семейным обстоятельствам.