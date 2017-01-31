Лазич: «Анжи» буду вспоминать с большим трепетом, в Махачкале было прекрасно

Защитник Дарко Лазич, сегодня ставший футболистом «Аланьяспора», попрощался с болельщиками «Анжи».
«Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, благодаря которым я попал в „Анжи“. Больше спасибо тренерам, одноклубникам, персоналу и, конечно же, болельщикам, которые поддерживали нас всегда! В Махачкале я провёл прекрасное время. Ведь с Дагестаном у меня связаны только хорошие воспоминания. Вы всегда останетесь в моём сердце. „Анжи“ буду вспоминать с большим трепетом! Удачи команде и больших ей побед!» — цитирует Лазича сайт «Анжи».