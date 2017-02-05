«Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Локомотив» провёл в Испании товарищеский матч с японским клубом «Сёнан Бельмаре».
Встреча завершилась поражением российской команды со счётом 0:2. Все забитые мячи в этой игре пришлись на заключительные 10 минут. В составе японской команды отличились Сюнсуке Кикути и Сэйя Фудзита.
Сегодня «Сёнан Бельмаре» также проводил товарищеский матч с казанским «Рубином», в котором уступил со счётом 1:2.
«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. По итогам прошлого сезона чемпионата Японии «Сёнан Бельмаре» занял предпоследнюю 17-ю строчку.