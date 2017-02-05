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175 лет назад
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Видео: Фернандеш даёт интервью на русском языке
5 февраля 2017, воскресенье. 19:34.
Футбол
Полузащитник «Локомотива»
Мануэл Фернандеш
в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым ответил на несколько вопросов на русском языке.
Посмотреть видео можно
тут
.
Фернандеш: Черевченко ничего не решал — он подчинялся Смородской
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Локомотив
Мануэл Фернандеш
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Новости. Футбол
5 февраля 2017, воскресенье
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