Агент Обамейянга: «Реал» мог бы купить Пьера-Эмерика, но всё дело в Зидане

Агент Оскар Дамиани, который представляет интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга, отметил, что футболист мог бы осуществить свою мечту с переходом в «Реал», однако наставник мадридцев Зинедин Зидан против этого трансфера.
«Время Обамейянга в «Боруссии» подошло к концу, и ему пора принять новый вызов. Он действительно хочет перейти в «Реал», но я не думаю, что его желание осуществится уже в ближайшее лето. У «Реала» есть деньги, и они могли бы его подписать, но всё дело в Зидане, который считает, что у Обамейянга нет необходимых для его команды характеристик, чтобы заменить Бензема. Новому форварду «Реала» предстоит играть с Роналду и Бэйлом, а Зидан не считает, что Пьер-Эмерик подходит для этой роли», – цитирует Дамиани Bernabeu Digital.
Ранее Обамейянг признался, что в последнее время нередко думает о смене клубной прописки.