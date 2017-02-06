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175 лет назад 2016
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Кришито: я уже забивал похожий гол в товарищеском матче за «Дженоа»

6 февраля 2017, понедельник. 00:23. Футбол
Защитник «Зенита» Доменико Кришито, который открыл счёт в контрольном матче с «Оденсе» (1:1), сообщил, что забивал похожим ударом и раньше.

На 10-й минуте петербуржцы заработали штрафной в центре поля. Кришито увидел, что голкипер вышел далеко из ворот и метров с 50 забросил мяч за шиворот вратарю.

«Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил — и получился гол. Похожий мяч забивал в товарищеском матче, когда играл за «Дженоа».

Для нас это в основном тренировочные матчи. Понятно, хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы и там результат важнее. Чувствую ли возросшую конкуренцию? Конкуренция для таких больших команд — это нормально. В конечном итоге, кому и сколько играть, решает Мистер», — цитирует Кришито сайт «Зенита».

Посмотреть видео можно здесь.
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Дженоа ФК Зенит Доменико Кришито
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