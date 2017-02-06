Представитель Витселя: не знаю, считают ли Акселя богом в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Ален Гобле, PR-менеджер полузащитника Акселя Витселя, рассказал, как экс-футболист «Зенита» чувствует себя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Аксель прекрасно чувствует себя в Китае, он очень рад новому вызову, который он получил в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Не знаю, считают ли его в команде богом. Но, находясь рядом с таким искусным и талантливым игроком, как Витсель, его одноклубники действительно могут многому научиться. Как он относится к Китаю? Аксель настолько спокойный парень во всех обстоятельствах, что это просто впечатляет. Так что, думаю, да — каждый в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в чём-то выглядит студентом, а у Витселя действительно многому можно научиться», — рассказал Гобле в интервью изданию «Спорт день за днём».