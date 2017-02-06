Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча Серии А

Игроки «Интера» Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии дисквалифицированы на два матча Серии А, сообщает издание Corriere dello Sport. Оба футболиста наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата против «Ювентуса» (0:1). Теперь хорват и аргентинец должны пропустить игры с «Эмполи» (12 февраля) и «Болоньей» (19 февраля).
Главный арбитр встречи Никола Риццоли внёс в протокол матча запись том, что Перишич во время матча в Турине неоднократно оскорблял представителей судейской бригады (в конце встречи он получил красную карточку), а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону Риццоли. «Интер» сообщил, что намерен ознакомиться с судейским протоколом и решить, подавать ли апелляцию на решение спортивного суда.