Андрей Буйволов: шансы «Балтики» повторить историю «Тосно» в Кубке России 50 на 50

Бывший защитник «Тосно» и «Балтики» Андрей Буйволов оценил шансы калининградской команды в Суперфинале Кубка России, а также сравнил выход команды Сергея Игнашевича с выходом «Тосно» в сезоне-2017/2018.

В 2018 году «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России, в финале обыграв «Авангард» со счётом 2:1.

«Финал состоит из одной игры, поэтому шансы повторить историю 50 на 50, независимо от того, кто выиграет в полуфинале. Одна игра — всё может быть. Так же, как и тогда с «Тосно»: мы играли со «Спартаком» в полуфинале, нам должны были забить мячей пять, но так сложилось, что эту игру мы выиграли. И в итоге завоевали кубок. Поэтому всё может быть — это футбол», — сказал Буйволов Metaratings.ru.

2 июня на стадионе «Лужники» «Балтика» сыграет решающий матч с «Зенитом». «Балтика» никогда не становилась обладателем Кубка России. «Зенит» выигрывал трофей четыре раза.