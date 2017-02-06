Конте: я заслужил праздновать голы таким образом за проявленное в жизни терпение

Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему так бурно отпраздновал гол Эдена Азара в ворота «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ (3:1).
«Думаю, я выкладываюсь в своей работе не на 100, а на 120-130%. Думаю, я уделяю работе большую часть своего времени, вкладываю в неё свою страсть, эмоции и стараюсь передать это своим игрокам.
Я темпераментно проживаю игру. И иногда в футболе в очень важные моменты мне крайне сложно сдерживать себя. Важно разделить эти эмоции со своими игроками, с тренерским штабом и иногда с фанатами, потому что я считаю, что заслуживаю это за то терпение, которое я проявлял в каждый момент своей футбольной жизни», — цитирует Конте сайт «Челси».
Посмотреть видео можно тут.