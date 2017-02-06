Игроки «Динамо» Белоруков и Нарубин навестили «Амкар» в Турции

«Свой выходной Дмитрий и Сергей провели в обществе своих старых друзей из „Амкара“ — они пришли поддержать бывшую команду в контрольном матче с боснийским „Железничаром“.
В отличие от многих других команд красно-чёрные делают ставку на стабильность состава, так что у Нарубина и Белорукова в „Амкаре“ осталось немало людей, с которыми они съели не один пуд футбольной соли. Игроки и тренеры нашей команды пожелали динамовцам вернуться в РФПЛ и в следующем сезоне в хорошем настроении приехать в Пермь на игру чемпионата России. А Дмитрий и Сергей сказали немало тёплых слов в адрес своих бывших одноклубников, которые проводят один из лучших сезонов в истории „Амкара“, — информирует официальный сайт пермяков.
Посмотреть фото можно здесь.