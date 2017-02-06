Бенитес: меня не слишком волнуют результаты конкурентов «Ньюкасла» в Чемпионшипе

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес признался, что не слишком следит за игрой конкурентов клуба.
«Я не очень беспокоюсь о таблице, результаты конкурентов и тому подобное меня не слишком заботит. Главное для меня — это то, что зависит от нас. Если мы продолжим выигрывать матч за матчем, то попадём в АПЛ. У нас слишком много конкурентов, чтобы следить за игрой каждого из них. „Брайтон энд Хоув Альбион“, „Рединг“, „Хаддерсфилд Таун“ идёт хорошо, „Лидс Юнайтед“ тоже в порядке. Так что сперва надо сделать своё дело, а уже потом будем смотреть на других», — цитирует Бенитеса The Chronicle.
«Сороки» занимают первое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 62 очка в 29 матчах.