«Бавария» нацелилась на Иско, Хамеса и Морату

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти намерен усилить полузащиту и нападение своей команды. В связи с этим он обратил внимание на некоторых футболистов мадридского «Реала», способности которых знает не понаслышке благодаря совместной работе с ними в «Королевском клубе». Речь идёт о полузащитниках Иско и Хамесе Родригесе, а также о нападающем Альваро Морате, передаёт Diario Gol.
СМИ об этих игроках упоминали неоднократно, обсуждая их будущее в испанском гранде. Родригес и Мората недовольны тем, что не имеют соответствующей игровой практики. Иско в свою очередь не спешит продлевать контракт с клубом, срок которого истекает летом 2018 года.