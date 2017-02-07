Шалимов: важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрёл уверенность

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от контрольной встречи с южнокорейским «Сувон Самсунг Блюуингз» на сборе в Марбелье. «Горожане» одержали победу со счётом 3:0.
«Мы довольны. Первое, чем довольны, что никто не получил никаких повреждений. Ребята отыграли первый раз 90 минут. Темп выдержали, первый тайм, конечно, был получше. Второй тайм был не такой, но я думаю, что психологически сказался счёт. Вели 3:0, поэтому не так агрессивно, но всё равно полностью контролировали игру.
Голы забили хорошие, качественные. Они исходили из тех моментов, которые мы тренируем. Довольны, что забили Клаессон и особенно Смолов. Важно, чтобы наш главный бомбардир ближе к официальным играм приобрёл уверенность. Поэтому мы удовлетворены», — сказал Шалимов в интервью клубному телевидению.