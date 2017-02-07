Украинцы Антонов и Дедечко не подошли «Анжи»

Форвард Алексей Антонов и полузащитник Денис Дедечко, проходившие просмотр в «Анжи», не подошли российскому клубу. Оба украинца уже покинули расположение махачкалинцев, информирует интернет-портал Tribuna.
Последним клубом 30-летнего Антонова была «Габала», в составе которой он провёл 32 матча и забил 7 голов. 29-летний Дедечко провёл первую половину нынешнего сезона в «СКА-Хабаровск» и забил один гол в 20 матчах Футбольной национальной лиги.
Ранее сообщалось, что помимо Дедечко и Антонова «Анжи» просматривает ещё 14 футболистов.