Одемвингие: я объяснил Оникуру, что «Селтик» — это кратчайший путь в АПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие посоветовал соотечественнику — нигерийскому форварду «Эйпена» Анри Оникуру перейти в «Селтик».
«Анри позвонил мне в январе и объяснил ситуацию. Он сказал, что получил несколько предложений и не был слишком счастлив в своём бельгийском клубе, а потому хочет уйти. Он отдельно спросил меня о „Селтике“, и я сказал ему, что в первую очередь это большой клуб, который постоянно даёт молодёжи шанс. К тому же переход в „Селтик“ приблизил бы его к АПЛ.
Знаю, что чемпионат Шотландии — не самая сильная лига, но „Селтик“ — большой клуб. Они ежегодно играют в еврокубках, причём чаще всего — в Лиге чемпионов. Анри был в нерешительности к концу разговора, но, по-моему, его заинтересовал вариант с „Селтиком“, ведь это кратчайший путь в АПЛ», — цитирует Одемвингие Daily Record.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА делал предложение по 19-летнему футболисту «Эйпену», который готов продать своего игрока и пытается убедить перейти его именно в российский клуб. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Оникуру сыграл 23 матча, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.