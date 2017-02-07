Дармиан: Пирло в свои лучшие годы великолепно вписался бы в игру «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан признался, что считает 37-летнего полузащитника «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло лучшим футболистом в истории Италии.
«Думаю, что в истории Италии было много великих игроков, так что трудно выбрать кого-то одного, но если бы пришлось, вероятно, я выбрал бы Пирло. Я очень хорошо его знаю, потому что играл с ним в сборной, и знаю, насколько он хорош. Пирло — очень классный игрок, и я думаю, что он в свои лучшие годы великолепно вписался бы в игру „МЮ“, — цитирует Дармиана сайт манкунианцев.