Леандро Фернандес: Симеоне может помочь Тюкавину адаптироваться к игре в Европе

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в мадридский «Атлетико».

«До меня доходила новость об интересе «Атлетико» к Тюкавину. У него есть все необходимые навыки, чтобы играть в Европе. Огромный потенциал и боевой характер. Думаю, что такой специалист, как Диего Симеоне, может помочь Тюкавину адаптироваться в европейском футболе, если этот переход действительно состоится», — приводит слова Фернандеса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.