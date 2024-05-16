Роналду: тяжело конкурировать с «молодыми львами», но я продолжаю это делать

39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как он сохраняет мотивацию в футболе.

«Я горжусь своим возрастом и тем, что по-прежнему конкурирую на самом высоком уровне. Это здорово и даёт мне мотивацию продолжать.

Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, то можно отметить, что мой уровень высок. Находиться в топе на протяжении 20 лет — это невероятно. Я продолжаю делать это, и для меня это большое достижение.

Нелегко оставаться на таком уровне. Продолжать быть мотивированным, продолжать забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с «молодыми львами», играющими против меня. Они хотят доказать мне, что сильнее и быстрее меня, поэтому нужно очень хорошо подготавливать себя не только физически, но и морально. Это вызов», — приводит слова Роналду ESPN.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами.

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