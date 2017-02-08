В дебютном матче Тевеса «Шанхай Шэньхуа» проиграл и вылетел из азиатской ЛЧ

Футболисты китайского «Шанхай Шэньхуа» в матче плей-офф азиатской Лиги чемпионов на своём поле уступили австралийскому клубу «Брисбен Роар» со счётом 0:2 и завершили своё выступление в турнире.
В этой встрече в составе хозяев с первых минут на поле появился новичок команды нападающий Карлос Тевес. 32-летний аргентинец отыграл полный матч, но помочь своей команде результативными действиями не сумел.
Тевес перешёл в «Шанхай Шэньхуа» в декабре прошлого года и стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.