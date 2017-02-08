17 фанатов «Райо Вальекано» могут быть наказаны за оскорбления в адрес Зозули

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что против 17 фанатов «Райо Вальекано», которые участвовали в акции против украинского нападающего Романа Зозули, будут открыты уголовные дела.
«Ситуация с Зозулей плохо влияет на имидж испанского футбола и страны. В ближайшее время будут открыты уголовные дела против 17 человек, которые пришли на базу «Райо Вальекано» с плакатами с оскорблениями в адрес Зозули. Мы хотим найти не только исполнителей, но и заказчиков этой акции. Убеждён, что у игрока нет той идеологии, которую ему приписывают», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.
Зозуля, чей трансферный лист принадлежит «Бетису», собирался перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах. В результате украинец решил остаться в «Бетисе».