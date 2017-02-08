В столице Мордовии состоялась презентация нового клуба ФК «Саранск»

Сегодня, 8 февраля, в столице Мордовии состоялась презентация нового футбольного клуба «Саранск», сообщает «Инфо-РМ».
Спонсором команды стал известный предприниматель Сергей Сиушов. Кроме того, поддерживать новый коллектив обещает и администрация города. В списке потенциальных игроков нового клуба значится около 30 фамилий. Об этом рассказал на сегодняшней презентации команды её главный тренер Сергей Савочкин. Более того, в числе новобранцев много тех, чьи имена на слуху у любителей футбола.
«С более молодыми ребятами серьёзных задач по развитию клуба не решишь. И мы сошлись во мнении, что некоторые старшие товарищи, которые прошли школу мастеров в нашей Мордовии и здесь, на республиканском чемпионате хорошо себя зарекомендовали, должны создать костяк. На базе этих ребят мы будем строить ту команду, которая должна привлечь зрителей», — сказал Савочкин.
В прошлом году коллектив, составленный из воспитанников межрегионального центра, принимал участие в первенстве межрегионального футбольного совета «Приволжье», где занял восьмое место из 11 команд. В этом году задача у ФК «Саранск», который начнёт свой профессиональный путь в той же зоне — «Приволжье» третьей футбольной лиги, а также сыграет в чемпионате Мордовии, будет корректироваться по ходу сезона.