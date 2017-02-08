Кальехон: перед матчами с «Реалом» в ЛЧ испытываю смешанные чувства

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон, который является воспитанником «Реала», поделился ожиданиями от противостояния с мадридской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Перед матчами с «Реалом» я испытываю смешанные чувства. Рад, что вернусь домой, но не хотел бы встречаться с мадридской командой уже на этой стадии турнира, так как они являются его действующим победителем. Тем не менее уверен, что это будут особенные матчи. У меня сохранились в памяти хорошие воспоминания о выступлении за «Реал».
В детстве моим кумиром был Луиш Фигу, потому что он выступал на моей позиции. Был его большим поклонником. Сейчас лучшим игроком мира считаю Криштиану Роналду», — цитирует Кальехона Football Italia.
Первый матч противостояния состоится в Мадриде 15 февраля, а ответная встреча пройдёт в Неаполе 7 марта.