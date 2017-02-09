«Лестер» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, в дополнительное время обыграв «Дерби»

В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Лестер Сити» на домашнем поле выиграл у «Дерби Каунти» со счётом 3:1. Первый матч команд завершился вничью — 2:2.
Полузащитник Энди Кинг на старте второго тайма вывел хозяев вперёд, но форвард «Дерби» Абдул Камара на 61-й минуте восстановил равновесие.
В основное время команды победителя не выявили, а в дополнительное время игроки «Лестера» отличились дважды. Вышедший на замену защитник Онинье Ндини сделал счёт 2:1, а хавбек Демарай Грей упрочил лидерство своей команды.