Войнович: «Атлетико»? Знаю, что нечто происходит, но со мной никто не говорил

Защитник «Сан-Паулу» Лянко Войнович прокомментировал информацию о том, что мадридский «Атлетико» заинтересован в его услугах. Мадридцы достигли соглашения с бразильским клубом, и Войнович перейдёт в «Атлетико» за € 6 млн.
«Атлетико»? Знаю, что нечто происходит, но со мной никто не говорил. Заинтересованные в моих услугах клубы говорят с моим агентом и родителями. Именно они и должны действовать. Я сам стараюсь не забивать себе голову этими вопросами и концентрируюсь на своих задачах», — приводит слова Войновича Marca.
Ранее сообщалось, что футболист будет защищать цвета «Сан-Паулу» до лета, после чего «Атлетико» попытается приобрести права на него.