Пайет: гол в ворота «Генгама» позволил мне обрести уверенность

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет прокомментировал свой первый гол за «провансальцев» после возвращения. Хавбек отличился в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (2:0).
«Это не самый мой красивый гол после стандарта. Я должен был найти свою игру. Теперь я раскрепощён. Этот гол позволил мне обрести уверенность, и теперь я могу работать более спокойно», — цитирует Пайета RMC.
В текущем сезоне французской Лиги 1 хавбек принял участие в двух матчах и забил один гол. Димитри Пайет перебрался в «Марсель» из «Вест Хэм Юнайтед» в конце января, подписав контракт на четыре с половиной года.