РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Чанова

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря сборной СССР, мастера спорта международного класса СССР Виктора Чанова.
Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провёл в донецком «Шахтёре», а затем перешёл в «Динамо». В киевской команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, пропустил восемь голов.
Чанов – трёхкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. С «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года Виктор начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».
«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится на официальном сайте организации.