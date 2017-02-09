Зозуля вернулся к тренировкам с «Бетисом»

Украинский нападающий Роман Зозуля, чей переход из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвался, вернулся к тренировкам с севильским клубом. Об этом сообщает Marca.
Накануне Зозуля работал индивидуально, а 9 февраля футболист присоединился уже к общей группе. При этом играть в текущем сезоне нападающий пока не может.
Напомним, что «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».
Накануне Владимир Кузьменко, агент нападающего Романа Зозули, сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.