«Локомотив» намекнул, что трансфер Колкера не состоится

«22-й номер в «Локо» останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всём первыми!» — говорится в сообщении. К твиту прикреплён видеоролик с отменённым международным рейсом в Москву.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о переходе защитника Стивена Колкера, который выступал за «Куинз Парк Рейнджерс» именно под 22-м номером. На днях стало известно, что англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.