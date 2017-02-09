«Барселона» подала апелляцию на дисквалификацию Суареса

«Барселона» подала протест на двухматчевую дисквалификацию нападающего Луиса Суареса, который был наказан судейским комитетом Королевского испанского футбольного союза за грубые действия в ответном поединке полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).
Сине-гранатовые убеждены, что Суарес не хотел травмировать соперника в борьбе за мяч и не заслуживает столь сурового наказания.
Дисквалификация Луиса распространяется на Кубок Испании, в финале которого сине-гранатовым предстоит встретиться с «Алавесом». Поединок состоится 27 мая.