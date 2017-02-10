Луис Суарес: был удивлён скромностью Месси и других игроков «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, что его удивило больше всего, когда он в 2014 году перешёл из «Ливерпуля» в испанский гранд. Футболист сборной Уругвая отметил не только профессиональные, но и человеческие качества футболистов каталонского клуба.
«Когда переходишь в такой клуб, как «Барселона», то думаешь, что всё должно быть по-другому. Я был удивлён скромностью Месси и других игроков «Барселоны». Между игроками нашей команды отличные, просто невероятные отношения. Здесь никто не считает себя выше других. Когда видишь таких игроков, как Месси, Неймар и Иньеста, играющих в «Барселоне» не один год, выигравших всё, продолжающих работать кропотливо и посвящающих время своей семье, то чувствуешь гордость и понимаешь, что сделал правильный выбор», — сказал Суарес в интервью уругвайскому радио.