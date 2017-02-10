В «Боруссии» М верят, что Эберль не станет спортивным директором «Баварии»

Руководство мёнхенгладбахской «Боруссии» верит в то, что спортивный директор клуба Макс Эберль не покинет его, передаёт Bild. Ранее немецкие СМИ сообщали, что в услугах Эберля заинтересовано руководство мюнхенской «Баварии», ищущее спортивного директора.
«У Эберля с «Боруссией» долгосрочный контракт. И я исхожу из того, что он отработает своё соглашение до конца. У нас полные доверия отношения и отличное взаимодействие. Мы и раньше сталкивались с тем, что «Бавария» создаёт волнения в других клубах», — сказал в связи с этим вице-президент «Боруссии» Райнер Бонхоф.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила пост спортивного директора капитану команды Филиппу Ламу, завершающему карьеру по окончании текущего сезона, однако последний предложение отклонил.