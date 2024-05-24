Гвардиола — о тен Хаге: очень уважаю его работу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об Эрике тен Хаге, который возглавляет «Манчестер Юнайтед», перед финальным очным матчем Кубка Англии.

«Тен Хаг сделал много хорошего, очень уважаю его работу. Когда он говорит, что в этом сезоне у «Манчестер Юнайтед» не было полноценного состава, я согласен с ним, учитывая большое количество травм. Я всегда пытаюсь быть сосредоточенным на том, чтобы футболисты были в форме, в ином случае мы не сможем их использовать. У «Манчестер Юнайтед» было большое количество кадровых проблем. В таких ситуациях страдают тренеры. Состав у «МЮ» действительно хорош, но, когда ты не можешь использовать всех игроков – это проблема», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг будет уволен после финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».

Нидерландский специалист возглавляет манкунианцев с июля 2022 года. По итогам нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. Это худший результат для «красных дьяволов» за 34 года и за всё время существования АПЛ (с 1992 года).