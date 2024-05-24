Широков — о Коваленко в «Зените»: человек просто потерял год

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о переходе 20-летнего хавбека Александра Коваленко в стан сине-бело-голубых минувшим летом.

«Человек просто потерял год. Если бы он в этом сезоне играл в тех же «Крыльях» или «Сочи», он смог бы закрепить свои игровые навыки. В «Зените» он просто потерял год. Сколько вы его будете реанимировать после этого, одному богу известно», – приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи».

В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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