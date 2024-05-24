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Суперкубок России по футболу среди мужских команд будет сыгран 13 июля 2024 года

Суперкубок России по футболу среди мужских команд будет сыгран 13 июля 2024 года
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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило дату проведения Суперкубка страны — 13 июля 2024 года. Также Бюро исполкома РФС утвердило календарь РПЛ, группового этапа Пути РПЛ и плей-офф Фонбет Кубка России на сезон-2024/2025.

Напомним, Суперкубок России по футболу в 2023 году состоялся 15 июля. В этом матче встретились санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. В основное время встреча завершилась со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:4.

Матч «Зенит» — ЦСКА прошёл на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

1-й тур нового сезона РПЛ начнётся 20 июля.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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