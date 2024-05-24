Хавбек «Монако» Головин — претендент на попадание в сборную года Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в число претендентов на попадание в сборную Лиги 1 по итогам сезона-2023/2024.

Головин оказался в числе 15 полузащитников, из которых будут выбраны несколько футболистов. Конкуренцию за попадание в символическую сборную Александру составят в том числе Такуми Минамино из «Монако», Витинья из «ПСЖ», Кефрен Тюрам из «Ниццы» и другие.

Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.