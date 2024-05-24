Медина: «Спартаку» тяжело с «Факелом», «Уралом», «Пари НН». С нами они выдают матч жизни

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

— Насколько в твоей голове сидит нулевая ничья с «Пари НН»? Если бы «Спартак» победил в Нижнем Новгороде, он бы вклинился в чемпионскую гонку.

— Не только с «Пари НН». Для нас такие игры даются тяжело — «Факел», «Урал», «Пари НН»… Если бы мы победили в Нижнем Новгороде, мы реально бы боролись за чемпионство.

– Что не так происходит в этих матчах?

– Я не могу объяснить, почему нам так тяжело играть с такими командами. Наверное, в матчах со «Спартаком» эти клубы всегда стараются выдать матч жизни. Они постоянно играют глубоко в защите, а нам тяжело их вскрывать, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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